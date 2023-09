17’inci kez düzenlenen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Moda Tasarım Yarışması'nın kazananı 'Old Flavours, New Recipe' adlı tasarımıyla Mirey Demirci oldu.İZMİR (İGFA) - Türk moda endüstrisinin tasarımcı ihtiyacına cevap vermek, genç, yenilikçi tasarımcıların önünü açma amacıyla Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin bu sene 17’incisini düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması’nda kazananlar açıklandı.

17’inci kez düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışmasının kazananı Old Flavours, New Recipe adlı tasarımıyla Mirey Demirci oldu. İkinciliği Green Newspaper adlı tasarımıyla Ayşenur Kayar kazanırken, üçüncülüğü The Baby in Arcadia adlı tasarımıyla Ayşe Hümeyra Tatar elde etti.

Finale kalan ilk 10 tasarımcı, Özlem Erkan mentörlüğünde İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ile hazırladıkları koleksiyonları, Akif Örük koreografisiyle sergiledi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Hazırgiyim ve tekstil sektörlerimiz Türkiye’nin ilklerini yapan sektörler. Her zaman tasarıma yatırım yapan gençlerle var olacak sektörlerimiz. Gençlerimizin önlerini açmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir moda yaratmanın altını çizmeliyiz, Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeye ağırlık vermeliyiz. Türkiye’de hazırgiyim ve tekstil sektörlerimiz otomotivden sonra ikinci sırada. Üretim ve ihracat deposu sektörlerimiz. Tasarım Yarışmamız gençlerimiz ve gelecekleri için iyi bir kazanım oldu.” dedi.

ÖDÜLLER NELER?

-Birincilik Ödülü 100.000 TL

İkincilik Ödülü 75.000 TL

Üçüncülük Ödülü 50.000 TL.

-Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü:

Yurtdışı Fuar Katılımı

Not: İlk 10 finalistin koleksiyonları Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda her yıl düzenlenmesi beklenen Türkiye Tasarım Haftası etkinliğinde sergilenecektir.