Astrolog Ömer Taş Ekim ayının en şanslı burçlarını açıkladı. Peki bu burçları iş hayatı, finansal konular ve ilişki hayatında neler bekliyor?BURSA (İGFA) - Ekim ayında Koç, İkizler ve Terazi burçlarının şansının yüksek olacağını belirten Astrolog Ömer Taş, “Koç, cesaretiyle fırsatları değerlendirirken, İkizler sosyal ilişkilerinde güzel gelişmeler yaşayacak. Terazi ise dengeli yaklaşımlarıyla maddi konularda olumlu sonuçlar elde edebilir. Bu ay, bu burçlar için yeniliklere açık olma ve fırsatları değerlendirme zamanı.” dedi.

İlk olarak Koç burcunu ele alan Taş, “Koçlar cesur ve atılgan yapılarıyla Ekim ayında yeni fırsatları hızla değerlendirecek. İş hayatında öne çıkma ve liderlik yapma şansı bulabilirler.” dedi.

Ardından İkizler burcunu değerlendiren Taş, “Bu ay ikizler burcunun sosyal ilişkilerinde canlılık artacak; yeni insanlarla tanışma ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatları var.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Terazi burcuna değinen Taş, “Teraziler denge ve uyum arayışında başarılı olacak. Maddi konularda akıllıca kararlar alarak avantaj elde edebilirler.” şeklinde konuştu.