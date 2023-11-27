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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu’ndaengelli vatandaşlara yönelik devam eden EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)kursunu ziyaret ettiler.MALATYA (İGFA) - Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu’nda gerçekleştirilen EKPSS kursunda konuşan Aktivist - Yazar (Sakatlar Derneği Eski Başkanı) Ali Haydar Koyun, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın engelliler için çok büyük vefa örneği sergilediğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın engelsiz şehir, erişilebilir şehir, akıllı şehir, yeşil şehir, trafiği daha sağlıklı işleyen şehir olması anlamında, planlamalar yaptıklarını belirtti.

Başkan Gürkan, “Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızın, engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına yerleştirme sınavlarına hazırlanması nedeniyle, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği çerçevesinde oluşturulan EKPSS kursunu ziyaret ettik. Yaptığımız görüşmelerde ve aldığımız bilgilerde bugüne kadar yaklaşık bin 500 öğrencimizin bu kurslara katıldığı ve katılan öğrencilerimizin yaklaşık 500’ünün sınavlarda başarılı olarak kamu kurumlarına atandığı bilgisini aldık. Bu çok güzel bir çalışma ve bu çalışmaları yapan arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Paydaş kurum olan Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve tüm hocalarımızı yürekten kutluyorum. Kurslara katılıp, başarılı olduktan sonra atanan arkadaşlarımızdan şu an burada görev yapanların olduğu bilgisini de aldık. Bu, takdire şayan bir hadisedir. Motivasyon anlamında teşvik anlamında da çok önemli olacağını düşünüyorum. Şehrimizin; engelsiz şehir, erişilebilir şehir, akıllı şehir, yeşil şehir, trafiği daha sağlıklı işleyen şehir olması anlamında şehrimizde makro anlamda bir planlama yapıyoruz. 6 Şubat depremleri yaşanmamış olsaydı bu planlamalarımızda önemli mesafeler kat etmiş olacaktık. Türkiye’de bu konuda uzman kişilerin Malatya’yı örnek gösterdiklerini zaman zaman televizyon kanallarında şahit oluyoruz. İnşallah şehrimizi tekrar yapılandırırken de yapılacak olan binalar, engellilerin erişilebilir, onların işlerini ve hayatlarını kolaylaştırma noktasında ve şehrin genel silueti noktasında kent kimliğini, kent belleğini koruması anlamında gerek Büyükşehir Belediyesi gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Malatya Valiliğimiz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız ve yereldeki birimlerle yakın işbirliği içerisinde. Şehrimizin tekrar ayağa kalkması için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Deprem bölgelerindeki şehirleri ayağa kaldırmak için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm Bakanlarımız, Valiliğimiz ve bizler yoğun çaba sarf ediyoruz. İnşallah şehrimizi mazisine layık istikbaline hazırlayacağız. EKPSS kursuna katılan öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah sınavlarda başarılı olduktan sonra kamuda görev alırlar. Emeği geçen Malatya Valiliğine, Milli Eğitim Müdürlüğüne ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise engelli öğrencilere yönelik açılan kursun çok güzel bir hizmet olduğunu ifade ederek, “Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ortak çalışmasıyla engelli öğrencilerimize çok güzel bir hizmet sunuluyor. Öğrencilerimize kaynak kitaplarını dağıttık. Engelli kursiyerlerimizden sınavı kazanma sözünü de aldık. Daha önceki kursiyerlerimizde de başarı oranı çok yüksekti. Öğretmenlerimize de kursiyerlerimize de güveniyoruz. Büyükşehir Belediyemize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese bu hizmete hayat buldurdukları için teşekkür ediyorum. Engellilere uygun, erişilebilir şehir noktasında engelli kardeşlerimize şu sözü vermek isterim; yeni yapılacak olan tüm kamu binalarında kesinlikle bu kurula uyulacak. Hassas bir Büyükşehir Belediye başkanımız var. Şehrin engellilere uygun, engellilerin çok rahat erişebildiği ve yaşayabildiği bir şehir olarak yeniden imar edileceğine ben de inanıyorum. Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarla birlikte el ele vererek, şehrin erişilebilir bir şehir olması, özellikle engelli kardeşlerimizin şehri çok rahat kullanabilmesine imkân ve fırsat tanıyacağız. Bu konuda elimizdeki her türlü imkân ve yetkiyi kullanacağız. Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve emeği geçen herkesi, bu özel insanların sınava hazırlanması için sundukları imkânlardan dolayı tebrik ediyorum” açıklamalarında bulundu.