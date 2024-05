Ankara'da, 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan "CDT Tech Day 2024" etkinliği, elektronik teknolojileri dünyasındaki en son gelişmeleri takip etmek, elektronik ve kablolama konularında tasarım, üretim ve test teknolojileri alanındaki yenilikleri ve özellikle Yapay Zeka’nın sektöre olan etkilerini öğrenmek için önemli bir fırsat sunacak.ANKARA (İGFA) - Uzun yıllardır gerçekleştirilen ve elektronik ürünlerin tasarım ve üretim süreçlerine odaklanan bir etkinlik olan CDT Tech Day, savunma, otomotiv, uzay, uçak ve tüketici ürünleri gibi sektörleri yine bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Dünyadaki örnekler arasında özel bir konuma sahip olan ve CDT Bilgi Teknolojileri tarafından düzenlenen “CDT Tech Day”, mühendislerin, yöneticilerin ve uzmanların bir araya gelerek elektronik sektörünün değişen teknolojilerini öğrenebilecekleri bir platform sunuyor. Bu yıl, dünyada etkisi artan yapay zeka en önemli konu başlıklarından biri olacak. Yapay zeka tabanlı otomasyon sistemlerinin ve akıllı üretim çözümlerinin sektöre nasıl entegre edildiği masaya yatırılacak.

Katılımcılar, dünyadaki ve Türkiye'deki başarılı uygulamaları, özellikle yapay zeka tabanlı otomasyon sistemlerinin ve akıllı üretim çözümlerinin sektöre nasıl entegre edildiğine dair çarpıcı örnekler görecekler.

Etkinlikteki önemli bir oturum olan “The One And Only Integrated Multi Domain Flow”, sistem seviyesinden başlayarak elektronik tasarım, kablo tasarımı ve mekanik tasarım süreçlerinin entegre kullanımını ve bu süreçlerde üretilen verilerin PLM sistemleri ile entegrasyonunu gösterecek. Bu oturum, katılımcılara daha önce hiçbir üretici tarafından bu şekilde entegre bir akışta sunulmamış bilgileri ve deneyimleri sağlayacak.

CDT Tech Day 2024’de yer alacak konuşmacılar, elektronik teknolojileri ve yapay zeka konularında dünya çapında tanınmış uzmanlardan oluşuyor. Etkinliğin ikinci günü olan 12 Haziran’da gerçekleştirilecek oturumlarda ise, yapay zekanın sektöre olan etkileri ve geleceğe katkıları üzerine odaklanılacak. Katılımcılar, canlı demolar ve detaylı açıklamalar ile yapay zekanın elektronik tasarım süreçlerindeki devrim niteliğindeki etkilerini keşfedecekler.

Bu yılki etkinliğin diğer yıllardan farkı, tüm oturumlarda yapay zekanın etkisi ve geleceğe katkılarının işlenmesi olacak. Entegre akışın gösterilmesi, katılımcılara dünyadaki uygulamaları ile birlikte önemli bir tecrübe aktarımı sağlayacak. Katılımcılar, etkinlik sonunda sektörel gelişmeleri, başarılı uygulamaları ve yapay zeka tabanlı otomasyon sistemlerinin sektöre nasıl entegre edildiğine dair bilgi ve deneyimlerle ayrılacaklar.