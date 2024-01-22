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Günlük streslerimiz, işlerin yoğunluğu ve birçok sorun sevdiklerimize iltifat etmekten, onlara kendilerini iyi hissettirmekten bazen alıkoyuyor. Peki vatandaşlarımız en son hangi iltifatı aldıklarını hatırlıyorlar mı?

Ahmet GÜNAY / Emirhan AKGÜL/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Pek çok insan takdir edilmeyi ve övgü almayı sever. Bunu en güzel anlatmanın yolu ise iltifat etmektir. Peki vatandaşlarımız en son ne iltifat aldıklarını hatırlıyorlar mı? Söz vatandaşta...

Herkes Duysun muhabirinin “En son aldığınız iltifat neydi?” sorusuna muhatap olan bazı vatandaşlar uzun zamandır iltifat almadıklarını belirtirken, bazıları ise “Güzelsin, bakımlısın, adamsın, centilmensin ve yardımseversin” gibi iltifatlarını duyduklarını kaydetti.

“İLTİFAT EDECEK ARKADAŞIM YOK, NASIL İLTİFAT ALABİLİRİM?”

Duydukları iltifatları Herkes Duysun mikrofonuna söyleyen Vatandaşlar, “Şöyle bir düşünmek gerekirse ‘yaşını göstermiyorsun’ en son aldığım iltifattı. Hatırlamıyorum gerçekten üzerinden çok zaman geçti. Son zamanlarda iltifat almadım herhalde, son zamanlarda iltifat edecek arkadaşım yoktu, bu durumda nasıl iltifat alabilirim ki? Zaten insanların hepsinin suratı bir karış. Yaşım gereği ben de uzun zamandır bir iltifatla karşılaşmadım. Centilmenliğimin ön planda olduğunu söylediler. Gün boyu karşı karşıya kaldığım iltifatlardan bazıları, ‘Çok güzelsin, çok bakımlısın.’. Düşündüğüm zaman en son ‘adamsın’ iltifatını aldım diyebilirim. Arkadaşlardan yardımseverliğim üzerine bir iltifat aldım.” dediler.