Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi (OBAM)’da eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle 30 Ağustos Zafer Bayramını coşkuyla kutladı.

BURSA (İGFA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 26 Ağustos 1922’de başlatıp 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan Zafer Bayramı’nın 102’inci yıl dönümü için (OBAM)’da eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, birbirinden özel gösteriler hazırladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel halk oyunları, dans, fikirler ölmez, aynı bahçenin farklı çiçekleri ve playback keman gösterisi performansı gösterisi hazırlayan engelli bireyler, yaptıkları gösterilerle programa katılanlar tarafından büyük alkış aldı.

Osmangazi Meydanı’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliğine; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir, Sefa Yılmaz ve Mücahit Yıldızhan, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, engelli bireyler tarafından şiirlerin okunup özel gösterilerin yapıldığı etkinlik izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

Bu güzel gösteri ve sunum için OBAM’ın öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bugün burada özgür ve bağımsız şekilde bu gösterileri yapabiliyorsak, birlik ve beraberlik içinde yaşayabiliyorsak, ezanlarımız okunuyor, bayrağımız dalgalanıyorsa, 102 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 26 Ağustos 1922’de başlatıp 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan mücadele sayesinde oldu. Bugün bunların hepsini yaşıyoruz. Onları saygı, minnet ve rahmetle anıyorum, hepsinin ruhları şad olsun. O gün o azim ve kararlılık, içerisinde ülkenin dört bir yanı bir fiil işgal edilmiş durumda mücadele etmeselerdi, emperyalizmin azılı dişlerine karşı vatanı savunmasalardı, bizler de bugün burada bu güzel etkinlikleri yapıyor olamayacaktık. Asla unutmadan unutturmadan, gerekli önem ve değeri vererek milli bayramlarımızı kutlamak her Türk vatandaşının asli görevidir. İlelebet bu topraklar bize yurt olsun diye, nice 30 Ağustos Zafer Bayramlarına diyerek herkesin bayramını kutluyorum” dedi.

Programın sonunda engelli bireyler ellerindeki Türk Bayrağı baskılı balonları gökyüzüne saldı.