Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Eskişehir İtfaiyesi, 2023 yılı içerisinde birçok yangına başarılı şekilde müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlarken, verdiği eğitimler ile de başta çocuklar olmak üzere binlerce vatandaşı yangınlar konusunda bilinçlendirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - 1999 yılında Başkan Yılmaz Büyükerşen’in göreve gelmesiyle birlikte kapsamlı modernizasyon faaliyetlerinin başlatıldığı ve halen inovasyon süreç yönetiminin devam ettiği Eskişehir İtfaiyesi, her geçen gün araç filosunu güçlendirmeye ve personelini günümüz koşullarına uygun olarak eğitmeye devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 24 saat çalışma prensibiyle bir yandan gelen yangın ihbarlarına anında müdahale ederken, diğer yandan da başta çocuklar olmak üzere vatandaşların yangınlara yönelik bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Eskişehir İtfaiyesi olarak 2023 yılı içerisinde birçok yangın ve kurtarma olayına müdahale ettiklerini belirten İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri, “Başta kıymetli Eskişehirliler olmak üzere tüm canlılara yardım elimizi uzatmak için ekiplerimiz şehrin farklı noktalarındaki itfaiye merkezlerimizde 7 gün 24 saat esasına göre hazır bekliyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bizlere ulaşan vatandaşlarımızın yangın ve kurtarma konusundaki yardım talepleri ivedilikle değerlendirilerek en yakın itfaiye merkezimizden birimlerimizi harekete geçiriyoruz. Bu kapsamda bu yılın ilk on ayı içerisinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için 1562 yangına müdahale ederken, 200’den fazla trafik kazasında da kurtarma faaliyeti yürüttük,” diyerek bu çalışmaların dışında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde baca ve yangın önlemleri denetimlerini de gerçekleştirdiklerini belirttiler.

“Yangınlara müdahale kadar önemli bir görevimiz daha var”

Eskişehir İtfaiyesi olarak yangınlara müdahale kadar önemsedikleri başka bir görevleri olduğunu da ifade eden yetkililer, yangınların çıkmaması için halkın bilinçlendirilmesinin de büyük önem taşıdığının altını çizdiler. Yetkililer; “Bizim için en önemli konulardan birisi de halkımızın yangınlara yönelik bilinçlendirilmesi. Çünkü bu konuda halkımızın bilinç düzeyinin arttırılması, olası yangınların çıkması ve çıkan yangınların tehlikeli boyutlara ulaşmaması konusunda çok büyük önem arz ediyor. Yangınların nedenleri, yangınlara karşı alınabilecek tedbirler ve yangın anında nasıl davranılması gerektiği konularında halkımızı bilinçlendirmek amacıyla eğitimler düzenliyoruz. Bu kapsamda 2022 yılında yaklaşık 8 bin 500 kişiye eğitim veren İtfaiye Dairemiz, bu yılın ilk 10 ayında 12 binden fazla hemşehrimize yönelik bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi,” şeklinde bilgi verdiler.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesini her zaman göz önünde bulundurduklarını belirten yetkililer, acil durumlarında itfaiye hizmetlerine ihtiyaç duyan vatandaşların can ve mal güvenliğin korumak ve zamanında ulaşabilmek adına, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğine de dikkat çektiler. Eskişehir İtfaiyesi olarak tüm hemşehrilerimizin yaşamamalarını arzu ettiğimiz her türlü afete karşı can ve mallarının daima sigortası olacaklarını belirten yetkililer, olması muhtemel afetlere karşı bilinç oluşturmanın ve hazırlıklı olmanın son derece önemli olduğunu ifade ettiler.