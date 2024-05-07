Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen ETKİM İstasyon Programı başvuruları, 19 Mayıs'a kadar devam edecek.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve ODTÜ TEKNOKENT iş birliğiyle yürütülen "ETKİM İstasyon Programı" başvuruları devam ediyor.

Temel amacı, eğitim sisteminin güncel ihtiyaçlarına çözüm sunacak yenilik ve ürünlerin geliştirilmesini sağlamak ve K12 seviyesinde çözümler aramak olan programa okul, öğretmen ve öğrenci ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan, yerli ve millî yüksek teknoloji içeren girişim fikirleri kabul edilecek.

Programa, üniversitelerin 3 ve 4. sınıf öğrencilerinden veya lisans mezuniyetinin üzerinden en fazla 5 sene geçmiş genç girişimcilerden ya da herhangi bir süre kısıtı olmaksızın eğitim fakültelerinden mezun girişimcilerden oluşan en az 2, en fazla 4 kişiden oluşan ekipler katılım sağlayabilecek.

Programa, eğitim alanında yenilik değeri taşıyan, yüksek teknoloji içeren yeni bir ürün veya hizmet fikri olanlar, 19 Mayıs 2024 günü saat 17.00'ye kadar başvuru yapabilecek.