Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD), genel kurulun ardından ilk etkinliğini Heybeli Otel’de gerçekleştirdi. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, hem birliktelik pekiştirildi hem de derneğin yeni dönem vizyonunu ortaya konuldu.BURSA (İGFA) - Üyelerin geniş katılım sağladığı toplantıya; 24. Dönem İzmir Milletvekili ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rifat Sait ile İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Batır konuk olarak katıldı.

Toplantı açılışında konuşan ARNİAD Başkanı Bayram Taşocak, genel kurul sonrası ilk etkinliği gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

“Yeni dönemde ARNİAD olarak sadece üyelerimizle değil, Bursa ile daha güçlü bir bağ kurmak istiyoruz” diyen Taşocak, “Ekonomi söyleşilerinden sektörel buluşmalara, panellerden yuvarlak masa toplantılarına kadar birçok faaliyeti hayata geçireceğiz. ARNİAD, gündemi takip eden değil, gündem belirleyen bir yapı olma hedefiyle yeni dönemde yoluna emin şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde ARNİAD’ın daha görünür, daha etkili ve daha kapsayıcı bir yapıya kavuşacağını belirten Taşocak, geniş katılımlı bir ekonomi zirvesi için de hazırlıklara başladıklarını dile getirdi. Taşocak, “Bu hedefleri siz kıymetli üyelerimizin desteğiyle başaracağız. ARNİAD’ın gücü, üyelerinin birlikteliğinden geliyor” diye konuştu.

Sait’ten ARNİAD’a teşekkür

Bursa’nın Balkanlar için önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan 24. Dönem İzmir Milletvekili ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rifat Sait, ARNİAD’ın merkezinin Bursa olmasının önemine işaret etti. Sait, Bayram Taşocak başkanlığında ARNİAD’da oluşan yeni yönetimi tebrik ederken, her konuda işbirliğine açık olduğunu ifade etti.

Programın bir diğer konuğu olan İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Batır ise Arnavutluk tarihi üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Betül Batır, sunumunun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Konuşmaların ardından, ARNİAD Başkanı Bayram Taşocak, 24. Dönem İzmir Milletvekili ve BASAM Başkanı Rifat Sait ile İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Batır’a günün anısına hediye takdim etti.