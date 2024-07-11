Manisa Fenerbahçeliler Derneği ve Genç Fenerbahçeliler Derneği başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti, çalışmalarında başarılar diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Fenerbahçeliler Derneği ve Genç Fenerbahçeliler Derneği başkanları ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Ziyarette Genç Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Şenol Ülaç ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Zeyrek’e Fenerbahçe logolu filografi plaket takdiminde bulundu. Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Zeyrek, taraftar derneğine yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Zeyrek, daha sonra Manisa Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Halil Kumral ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Dernek Başkanı Kumral ve yönetim kurulu üyelerinin çiçek takdimini kabul eden Başkan Zeyrek’e, üzerinde adının yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye edildi.