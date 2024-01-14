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Nevşehir'de, Filistin'e Destek Platformunca düzenlenen etkinlikte terör ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir'de yatsı namazı vaktinde Kurşunlu Camisi'nde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Cami çıkışında ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup İsrail ve terör örgütleri aleyhine slogan attı.

Platformun il koordinatörü Mustafa Gençtürk, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu 9 askerin şehit edilmesinin milletçe acısının yaşadıkları belirtti.

TSK'nin düzenlediği harekatlarla teröristlerin etkisiz hale getirilerek şehit kanlarının yerde bırakılmadığını vurgulayan Gençtürk, milletin terörle mücadele konusunda devletinin yanında olduğunu ifade etti.

Gönlü iman dolu necip milletin geçmişte olduğu gibi gelecekte de vatan toprakları için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu kaydeden Gençtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, sınırlarımızın güvenliği için tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz. Uluslararası şebekeler tarafından desteklenen terör belasını alt edeceğiz. Tek yürek olarak kardeşliğimize kastedenlerin kirli emellerini boşa çıkartacağız."

Terör örgütlerini destekleyenlerle Gazze'de katliam yapanların aynı olduğunu dile getiren Gençtürk, şöyle konuştu:

"İnsanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. İşgalci İsrail 80 yıldır bölgede yaptığı zulümleri son 100 günde dayanılmayacak boyutlara taşıdı. 10 binden fazlası çocuk,7 binden fazlası kadın olmak üzere 23 binden fazla insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yaralanırken yaklaşık 8 bin kişi kayıp. Mesleklerini icra eden 112 gazeteci işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti. İsrail hukuksuz işgal hareketi ile katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir."

Programa, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.