Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri Filistinli Yönetmen Nawras Abu Saleh’in konuk olduğu sinema buluşmasıyla başlıyor. 3 Ekim Perşembe günü saat 18.30’da SGM’de gerçekleştirilecek buluşmada ‘Büyük Gelen Palto’ filmi beyazperdeye yansıtılacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri başlıyor.

İLK KONUK NAWRAS ABU SALEH

Takvimin ilk programı ise özellikle sinema duayenlerinin oldukça ilgisini çekecek. Filisinli yönetmen Nawras Abu Saleh, Büyükşehir’in konuğu olacak.

“Sinema Buluşmaları” programının da ilki olacak organizasyon, Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirilecek.

SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK

3 Ekim Perşembe günü saat 18.30’da sinemaseverlerin eserleriyle, Filistin’deki gerçekleri sinema perdesine yansıtmasıyla yakından tanıdığı Saleh, Sakaryalı sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Buluşmada Saleh, yönetmenliğini yaptığı “Büyük Gelen Palto” filmi gösterilecek. Ardından söyleşi programı gerçekleştirilecek.

SANAT VE SAKARYA…

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Kültür ve sanat dostlarını bir araya getireceğimiz ekim takvimimiz, büyük bir heyecanla başlıyor. Sanatın her alanında, en özel isimleri Sakaryalılarla buluşturacağız. Programlarımızı ve detayları www.sakarya.bel.tr adresinden takip edin” denildi.