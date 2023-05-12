Geçmişi 3 bin 500 yıla dayanan ve filozoflar şehri olarak da bilinen gerçek anlamda tarihin ilk filozofları kabul edilen Thales, Anaksimenes ve Anaksimandros’un yetiştiği Milet bilim dünyasına ışık olmaya devam ediyor. M.Ö. 700-600 yılları arasında altın çağını yaşayan ve İyon dünyasının da başkenti sayılan biri askeri iki limana sahip antik kent Milet, ‘Milet Okulu’ etkinlikleri çerçevesinde bu kez Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen akademisyen ve öğrencilere ev sahipliği yaptı.



ADÜ Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç’in yürütücüsü olduğu, Yönetim, Siyaset ve Felsefe konularını ele alan ‘Milet Okulu’ Projesi Antik Kent Milet’te gerçekleştirildi. Türkiye’de farklı üniversitelerden akademisyen, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kabul edildiği projede siyaset bilimi, yönetim ve felsefe alanında dersler yapıldı.





Aydın’daki antik kentler bilime ışık olacak

Proje koordinatörü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, projenin amacının Aydın’daki antik kentlerin bilime ışık olmasının yanısıra tanıtımına da destek vermek olduğunu ifade ederek: “Felsefenin doğduğu yer olarak kabul edilen Milet’te bu etkinliği ikinci kez düzenledik. Amacımız; Milet’i ve Aydın’daki diğer antik kentleri bilimsel bakış açısıyla ele almak ve tanıtmak” dedi.



Milet Müze Müdür Baran Aydın da Milet ve Milet Müzesi hakkında bilgilendirme yaptı. Proje çerçevesinde akademisyen ve öğrenciler, felsefenin doğduğu Milet’te, yerinde ders işlemenin keyfini yaşadı.