Galataport İstanbul, cumhuriyetin 101. yaşını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Galataport İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutluyor. 29 Ekim Salı günü 14:00-19:00 saatleri arasında halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek özel etkinlik serisi, her yaştan ziyaretçiye cumhuriyet ruhunu derinden hissettirecek.

Program kapsamında; şeflik ve genel müzik direktörlüğünü Türkiye’nin önde gelen orkestra şeflerinden Prof. Rengim Gökmen’in üstleneceği Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), 14:00 ve 16:30’da Doğuş Meydanı’nda iki özel performans sergileyecek. Türkiye’nin ilk ve tek daimi ulusal çocuk senfoni orkestrası ünvanını taşıyan DÇSO’nun Klasik Batı müziği eserleri ve marşların yer aldığı repertuvarına, Devlet Opera ve Balesi’nin değerli sanatçılarından Görkem Ezgi Yıldırım ve Ezgi Karakaya eşlik edecek. Galataport İstanbul, çocuk sanatçıların heyecanla hazırlandığı konsere dördüncü kez ev sahipliği yapacak.

Misafirler ayrıca, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD)’nin 30 klasik otomobilini ve dünyada yalnızca 28 adet bulunan 1962 model altın rengi Chevrolet aracını da Saat Kulesi Meydanı’nda görme fırsatını yakalayacak.