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İnegöl Belediyesi’nin şehrin asırlık lezzetlerini sunduğu Gastro İnegöl Mutfağı, Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesi içerisinde bulunan yeni binasında hizmete girmek için gün sayıyor.BURSA (İGFA) -İnegöl Belediyesi’nin pandemi sürecinde İnegöl Kent Müzesi bünyesinde kurulan uzman ekiple kırsal mahallelerde başlattığı alan taraması sırasında İnegöl Mutfağının büyük bir zenginlik sunduğunu keşfetmesiyle başlayan Gastro İnegöl yolculuğu, her geçen gün gelişerek devam ediyor. Farklı kültürlere ait olan ancak İnegöl ile özdeşleşmiş lezzetleri İnegöl Köftesiyle birlikte tanıtarak bu lezzetleri markalaştırmak adına oluşturulan Gastro İnegöl markası, Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde bulunan mini sosyal tesisten yeni restoranına geçmek için gün sayıyor.

Şehrin asırlık lezzetlerini sunduğu Gastro İnegöl Mutfağı, İnegöl Belediyesi’nin ilk sosyal tesisi olarak Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde kuruldu.

Geride kalan sürede burada her gün çıkardığı özel menüler ve lezzetiyle ilçe halkının uğrak mekanı olan Gastro İnegöl Mutfağı, şimdi yeni yerinde hizmete girmek için gün sayıyor. İnegöl Belediyesi’nin yapımında sona yaklaştığı Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesi içerisinde özgün bir binada İnegöl’ün değerlerini yansıtan özel bir konsept ile hazırlanan Gastro İnegöl restoranında son hazırlıklar yapılıyor.

Belediye Başkanı Alper Taban da Gastro İnegöl ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile taşınma işleminin başladığını duyurdu. Başkan Taban, “Mekan değişebilir ama lezzetler asla... İnegöl’ümüze ait asırlık lezzetlerimizin sunulduğu "Gastro İnegöl" yeni yerinde. En kısa sürede kullanıma açılmış olacak” dedi.