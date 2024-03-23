Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında il ve ilçelerde Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterileri, Oruç Kuşu Masalları etkinlikleri düzenliyor.GAZİANTEP (İGFA) - Her yıl Ramazan ayı ile gelenekselleşen etkinlikler, il merkezi ile birlikte ilçelerde de yapılıyor. GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından Ramazan ayında ilk akla gelenlerinden olan Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, ayın ilk haftasında Oğuzeli, Nizip ilçeleri ve merkez ilçelerdeki çocuklarla buluştu.

Çocuklar için düzenlenen Hacivat Karagöz Gölge Oyunu ve Oruç Kuşu Masalları ramazan ayı boyunca her hafta il merkezi ve ilçelerdeki okullarda gösterimde olacak. Okullarda düzenlenen oyun ve masal gösterimlerinin yanı sıra Hacivat Karagöz Gölge Oyunu, akşamları iftardan sonra Festivaller Parkı Ramazan Sokağı’nda da sahnelenmeye devam edecek.

RAMAZAN AYININ İLK HAFTASINDA ETKİNLİKLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Oruç Kuşu Masalları etkinliğinde Hayali, Meddah Yusuf Duru tarafından “Oruç Kuşu Hüda ve Masal Saati” ile haftanın altı günü boyunca 8 okulda ve Vakıf ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Oruç Kuşu Masalları ile "İftar, İmsak Vakti ve Oruç, Canlılara İyilik, Sevgi ve Saygı, Üç aylar ve Oruç, Ramazan ayı ve Mahya Kültürü, Ramazan ve Tekne Orucu, Kültürümüzde Hacivat Karagöz, Sadaka Taşı, Ramazan Davulcusu ve Maniler" temalarına yer verildi. Ramazan’ın ilk haftasında düzenlenen bu etkinliğe 18 seansta 2 bin 136 çocuk katıldı.

Hacivat Karagöz Gölge Oyunu etkinliğinde tescilli Karagöz Sanatçısı, Hayalî Ahmet Aksoy, haftanın 6 günü boyunca dokuz okul ile Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde sahne aldı. "Karagöz’ün Yalanı, Zenginliği, Rüyası, Manavı, Sandığı ve Harikalar Sirki, Kayıkçı, Berber " oyunlarına ilk haftada 44 seansta 5 bin 283 çocuk katıldı.

Bir diğer Hacivat Karagöz Gölge Oyunu etkinliğinde ise Hayalbaz, Sokak Sanatçısı Ata Taşkan haftanın 7 günü boyunca Oğuzeli İlçesi’nde 7, Nizip’te 5 okulda şehir merkezinde ise sanat merkezi ve kütüphanelerde sahne aldı. "Karagöz İş Arıyor, 7.Kıta, Mahalle’de Şenlik Var" oyunları ile ramazanın ilk haftasında ilçe ve merkezde 45 seansta 6 bin 58 çocuk katıldı.