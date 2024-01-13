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Gastronomi Turizmi Derneği, Japon mutfak kültürünün tanıtımına Kanyon Alışveriş Merkezi USLA'da katıldıİSTANBUL (İGFA) - Davete Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Türkiye’nin ilk Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi ve İtsumi’nin şefi Shunchi Horikoshi ve Pınar Açılan Horikoshi, Topkapı Üniversitesi rektörü Emre Alkın, USLA Akademi Şefi Cemre Temim, Trilye Balık Restoran sahibi Süreyya Üzmez ve Gastronomi Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Boztepe katıldı.

Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi ve İtsumi’nin şefi Shunchi Horikoshi; Programın 2013 te ''Japonların geleneksel beslenme kültürleri'' olması nedeniyle UNESCO somut olmayan kültürel miras olarak tescil edilen ''WASHOKU'' olarak anılan Japon mutfağının bilinen ve keşfedilmeyi bekleyen çok zengin bir kültür olduğundan bahsetti.

Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkın; Japon mutfağının Türkiye’deki öneminin daha da gelişeceğinden bahsederken, akademik olarak yapılan tüm çalışmaları USLA Akademi olarak desteklediklerini belirtti.

Daha sonra USLA Akademi Şefi Cemre Temim katılımcılara teşekkür ederken birbirinden lezzetli Japon mutfak lezzetlerinin tadına bakıldı.

Uzakdoğu mutfak sanatları akademisi Japon Mutfak Kültürünü Kanyon Alışveriş Merkezi Usla (Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi)'da tanıttı. Uzakdoğu mutfak sanatları akademisi, tüm dünyada hayat boyu geçerliliği olan bronze sertifika uygulayıcı kurumu olarak yetkili olan Türkiye’deki ilk ve tek kurumdur. Bronze sertifika, MAFF (Japon Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık bakanlığı) tarafından Japon mutfağına ilişkin bilgi ve becerileri belirli bir seviyeye ulaşmış yabancı şefleri bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

MAFF, Japon mutfak sanatları programına Topkapı Üniversitesi USLA Akademi ve Uzakdoğu Mutfak Akademisi işbirliği ile 2024 kış eğitim dönemine başlıyor. Japon Mutfak Sanatları Programı ve ülkemizin ilk Bronze Sertifikalı şefleri Sinan Damgacıoğlu ve Didem Yalçınkaya Türkiye’de şeflerin ürettikleri ürünleri iyi tanımalarını, temel kavram, malzeme ve tekniklere hakim olmalarını sağlayarak yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve programa katılan öğrencilerine mutfağın tanımını ve özünü en iyi şekilde anlatmayı amaçlıyor.

GTD, Türk mutfağının, Türk üreticilerinin dünyada ve Türkiye’de hak ettiği yere ulaşabilmesi için ulusal ve uluslararası alanlarda Türkiye’yi gastronomi alanında büyük başarılarla temsil eden tek dernektir.