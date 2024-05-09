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KOCAELİ (İGFA) - Gebze’de kurban satış yerleri için kayıtlar başladı. Gebze Belediyesi tarafından Balçık Mahallesi Mandıra Caddesi üzerinde kurulacak kurban satış alanında yer almak isteyen vatandaşlar 6-17 Mayıs tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecekler. Kurban yeri belirleme kura çekiminin 21 Mayıs Salı günü saat 14’te Mevlana Kapalı Pazaryerinde gerçekleştirilecek Gebze Belediyesi kurban satış yerlerine ilişkin bilgiye 0 262 642 04 30 (dahili 3040-3042-3043-3044) nolu telefondan ulaşılabilecek.

Gebze Belediyesi tarafından Balçık Mahallesi Mandıra Caddesi üzerinde kurulacak kurban satış alanında yer almak isteyen vatandaşlar 6-17 Mayıs tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

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