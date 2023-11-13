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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı seçimleri tamamlandı. 28. dönem Çocuk Meclisi’nin asil üyelerini ve başkanını belirlemek için Başkentli çocuklar sandık başına gitti. Togay Osman Gedik 28. Dönem Çocuk Meclisi’nin başkanı seçildi.ANKARA (İGFA) - Toplumsal kararların şekillenmesinde aktif rol almalarına ve seslerini duyurmalarına olanak sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 28. Dönem Başkanlık Divanı seçimleri yapıldı.

9-14 yaş arası çocukların katıldığı seçimde oylama kapalı zarf usulü ile yapıldı. Başkentin farklı ilçelerden gelen 110 çocuk yeni yönetimi belirledi.

İlk turda 75 üyenin adaylığını açıkladığı seçimde ikinci tura 13 aday kaldı. İkinci tura kalan seçimde başkanlığı Togay Osman Gedik kazandı. Gedik, rozetini 27. Dönem Başkanı Esma Saraç’tan aldı.

“ÇOCUK HAKLARININ YAYGINLAŞMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Gedik, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“7’nci sınıf öğrencisiyim. Öncellikle çok mutluyum ve bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Divan’daki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kırsal kesimlerdeki arkadaşlarımız için daha eğitim şartları oluşturmak istiyoruz. Çocuk haklarının yaygınlaştırılması için projeler geliştireceğiz.”