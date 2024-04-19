Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü "Yaratıcı Yazarlık" öğrencilerini ağırladı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Şehit İlhan Varank Ortaokulu Yaratıcı Yazarlık öğrencileri, "Turizm ve Yazmak" konulu bir çalışma kapsamında eski Mardin'deki Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

"Yaratıcı Yazarlık öğrencilerimizle birlikte Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdür Yardımcısı Seydo Renas Aydoğan'ın sıcak konuk severliği ve içten ilgisi ile karşılandık. Bu sayede Eski Valilik Konağını, Sabancı Müzesini görme şansına kavuştuk." diyen koordinatör öğretmen Metin Aydın, "Mekanla edebiyatın iç içeliğini edebiyat sevdalısı öğrencilerimiz yakından gördü. Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü Mustafa Topalan ile de görüşme imkanı bulduk ”dedi

Öğrencileri makamında ağırlayan Aydoğan, "Genç yaştaki öğrencilerimizin kendi yaşadıkları coğrafyadaki kültürel değerleri tanıması ve önemini anlaması açısından önemli bir ziyaret olduğunu dile getirdi. Aydoğan” Kültürel mirasın korunması konusunda çalışmalar yürüten koruma kurullarının işleyişleri hakkında bilgilendirilen öğrenciler Kültür Varlıklarını Koruma konusunda bilinçlendirildiler. Bu tür ziyaretler öğrencilerin meslek gruplarının yakından tanıması açısından önem arz etmektedir. Bu buluşmaya vesile olan öğretmenimize teşekkür ederiz." Açıklamasında bulundu.

Buluşma sonrası Sabancı Müzesi’nde çocukları ağırlayan Sabancı Müze Müdürü Fırat Şahin'e teşekkür eden öğrenciler kadim şehirde tarihi mekanları gezdikten sonra evlerine döndü.