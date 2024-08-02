Bursa’nın Gemlik ilçesinde belediye çevre düzenlemelerine devam ediyor. Belediye ekipleri kent genelinde hasarlı kaldırımları yenileniyor.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi, vatandaşın sıklıkla şikayet ettiği hasarlı kaldırımları yenileme çalışmalarına devam ediyor. Gemlik’in tüm cadde ve sokakları belediye ekipleri tarafından taranarak hasarlı kaldırımlar tespit edildikten sonra, onarım çalışmalarına başlanıyor.

Gemlikli vatandaşlar, uzun süredir Gemlik’in başlıca problemlerinden olan kaldırım probleminin çözülmesine yönelik memnuniyetlerini ifade ederken, otopark sorununa da bir an önce çözüm bulunmasını talep ediyor.