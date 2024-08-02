Bursa’nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Gemlik’te otopark sorunu çözüm bekliyor. Özellikle şehir merkezinde yol kenarına park eden araçlar, yaya ve sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Gemlik ilçesinin merkezinde yaşanan otopark sorunu ve araçların gelişi güzel park edişi vatandaşların tepkisini çekmeyi sürdürüyor.

Gemlik merkezde yer alan bir otoparkın işletmecisi olan Nail Çetinkaya, Gemlik’in otopark sorununu Herkes Duysun ekibine değerlendirdi.

“YETERSİZ KALIYORUZ”

Gemlik’teki otopark sorununun gün geçtikçe arttığının altını çizen Çetinkaya, “Biz elimizden geldiği kadar otopark sorununa çare olmaya çalışıyoruz. Hem oto yıkama hem de otopark hizmeti verdiğimiz bu yer maalesef yetersiz kalıyor. Yetkililerin otopark sayısını artırmaları gerekiyor. Sokaklar hep sağlı sollu park edilmiş araçlarla dolu. Bu durum hem trafik akışını sekteye uğratıyor hem de yayaları zor durumda bırakıyor.” ifadelerini kullandı.