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Genç Aslanlarspor'un başarısında, BAL Ligi’ne yükselmede önemli katkıları bulunan Edirneli oyuncular Tugay Sülün , Mert Yıldırım , Onur Istık , Ecrin Saylan , Umut Güçsüz ve Murat Yeşilnar 'ın yer aldığı kadronun etkisi büyük oldu.

Genç Aslanlarspor, 2023-2024 Sezonu Edirne Süper Amatör Ligi’ni şampiyon tamamladı ve Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükseldi. Edirne Süper Amatör Küme’nin 2023-2024 sezonu play-off müsabakaları tamamlandı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig Play –Off final maçında Osmanlıspor ile Genç Aslanlar karşı karşıya geldi. 25 Kasım Stadı’nda oynanan karşılaşmada Osmanlıspor'u 2- 0 yenen Genç Aslanlarspor, Bölgesel Amatör Lig ( BAL) yükseldi. 25 Kasım Stadı’nda oynanan maçı her iki kulübün yöneticileri izledi.

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