Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve FIAT iş birliği ile düzenlenen TOSFED Yıldızını Arıyor sosyal sorumluluk projesi, bu yıl Spor Toto, Petlas, Red Bull, Apex Racing katkıları ile altıncı kez gerçekleştiriliyor.KOCAELİ (İGFA) - Ehliyet sahibi, 28 yaş ve altı gençleri otomobil sporlarına kazandırmayı hedefleyen ve 500 katılım ile sınırlanan projenin elemeleri, TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde yapılacak. Elemeler, 27 Mayıs 02 Haziran tarihleri arasında 7 gün boyunca gerçekleştirilirken, kayıt işlemleri 08 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Tüm katılımcıların teorik eğitimlerin ardından Fiat Egea yarış otomobilleri ile zamana karşı yarışacağı elemelerin ardından, 22-23-24 Ağustos tarihlerinde ileri seviye eğitimler ve final elemeleri sonunda en hızlı 10 erkek ve 5 kadın sürücü, hiçbir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleri ile 3 yarışlık 2024 TOSFED Yıldızını Arıyor serisinde, yarışma imkanı bulacaklar. Bu yarışlar da 28 Eylül (1. Ayak) , 29 Eylül (2. Ayak) ve 17 Kasım (3.Ayak) tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı yaptığı açıklamada “FIAT’ın desteği ile 5 yıldır 2500’ü aşkın genç sürücüyü otomobil sporlarıyla tanıştırdığımız sosyal sorumluluk projemiz TOSFED Yıldızını Arıyor, 2024 yılında da devam ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ehliyet sahibi tüm gençlerimize açık olan bu projemiz ile, bu sezon da yeni yetenekleri sporumuza kazandırmaya devam edeceğiz.” dedi.