Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görevli özel güvenlik personeliyle bir araya gelen Genel Sekreter Baraçlı, “Yaşanabilir bir Kocaeli’nin inşasında emeğiniz büyük” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Büyükşehir bünyesinde görev yapan özel güvenlik personeliyle bir araya geldi. Seka Bahçe’de düzenlenen buluşmaya Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram ve şube müdürleri de katıldı. Genel Sekreter Baraçlı, Kocaeli’de yaşayan herkesin huzuru ve mutluluğu için özveriyle çalışan personele teşekkür etti, ‘’Özel güvenlik hizmetimizle kentimizin yaşam alanlarını halkımız için daha güvenli hale getiriyoruz’’ dedi.

HUZUR VE GÜVENLİKTE EMEĞİNİZ BÜYÜK

Genel Sekreter Baraçlı, Büyükşehir’in kent genelinde 7/24 güvenliği ve huzuru sağlamak için görev yapan özel güvenlik personeliyle buluştu. Zabıta Dairesi Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı çalışan personelle bir araya gelen Genel Sekreter Baraçlı, “Kocaelililerin huzur ve güvenliği için özverili bir şekilde çalıştığınızın farkındayım. Gerek Büyükşehir’e ait yapılarda gerekse tramvay gibi vatandaşın yoğun kullandığı kamusal alanlarda huzuru ve güvenliği sağlıyorsunuz. Yaz aylarında yoğun olan Mavi Bayraklı plajlarımızda görev yapıyorsunuz. Güvenlik kameralarıyla hizmet alanlarımızı sürekli olarak takip ediyorsunuz. Güvenlik hizmeti verdiğimiz bölgelerde vatandaşımızın huzurunu sağlamak ve kamu malına zarar verilmesini önlemek amacıyla hassasiyetle çalıştığınızı biliyorum. Yaşanabilir bir Kocaeli’nin inşasında emeğiniz büyük” ifadesini kullandı.

Kocaeli sakinlerini belediye hizmet binalarında ilk olarak güvenlik personelinin karşıladığını hatırlatan Genel Sekreter Baraçlı, “Büyükşehir’in sorumluluğundaki hizmet binaları, millet bahçeleri ve sahil alanlarında halkımız ilk olarak sizinle temas ediyor, bir ihtiyacı olduğunda sizden yardım istiyor. Olabildiğince yardımcı olarak gitmek istedikleri birimlere yönlendirelim. Güzel bakalım ve güzel görelim. Bu kent ve bu kentte yaşayanların tamamı Büyükşehir çalışanları olarak bize emanet” diyerek vatandaşlardan gelen taleplerin güler yüzlü ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesini istedi.