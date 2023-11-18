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Hayatın her alanında karşımıza çıkan ve gelecek nesiller için hayati bir kavram olan sürdürülebilirlik, bugün pek çok sektör için oldukça önemli hale geldi.İSTANBUL (İGFA) - Son yıllarda özellikle sürdürülebilir üretim konusunda çalışmalar ön plana çıkarken, Türkiye’nin ilk ve tek HoReCa markası Bonna porselen sektöründe de sürdürülebilir ürünlerin trend olduğunu açıkladı.

Kurulduğu günden bu yana doğaya ve yaşama saygılı üretimi benimseyen marka, 2023 yılında geri dönüştürülmüş koleksiyonlarının kullanıcıları tarafından oldukça ilgi gördüğünü aktarırken, bu trendin gelecekte artarak devam edeceğini öngörüyor.