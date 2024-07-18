100 yılı aşan tecrübesi, öncülüğü ve güvencesiyle Tariş markamızın önemini ve kıymetini biliyoruz diyen Başkan Zencirci İNYA ürünlerinin yanına Tariş ürünlerini de koydu. Belediyeyi ziyaret eden konukları ve vatandaşları Tariş ve İNYA ürünleri karşılıyor. Germencik'in ekonomik kimliğini oluşturan unsurlar arasında birinci sırada yer alan tarımsal üretimde kalite ve verimliliği arttırmak için bir çok projeye hayat vereceklerini de ifade eden Zencirci belediye iştiraki olan İNYA'nın ürün yelpazesini genişleterek sürece başladıklarını söyledi. Tarişin alanında lokomotif bir marka olduğunu ve kuruluşundan bugüne izlediği yol ve işleyişinin önemine de değinerek onu takip etmek, duyurmak ve tanıtmak tüm üreticilerimize mutlak fayda sağlayacaktır. Bu sebeple belediyemize gelen konuklarımız İNYA ürünlerimizin yanısıra Tariş ürünlerimizi de görsün diye böyle bir adım attık." dedi.

Bölgemizin değeri Tarişin önemini ve kıymetini biliyoruz

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Zencirci "Kökleri 100 yılı aşan bir maziye sahip, üreticimizin en büyük destekçisi, güvencesi ve tarımsal kalkınmanın lokomotifi olan Tariş markamızın kıymetini ve önemini biliyoruz. Tariş ürünlerimizi tıpkı İNYA ürünlerimiz gibi belediyemizde sergiliyor, tüm konuklarımıza tanıtıyoruz. Üreticilerimizin güvencesi ve dayanağı durumda olan Tarişi desteklemek için ben de şahsım adına böyle bir adım attım."