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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, YADEM çatısı altında gerçekleştirdiği etkinliklerle yaşlı bireylerin yalnız olmadığını ve her zaman yanlarında olunduğunu hissettirmeye devam ediyor.

Gün boyunca doğanın tadını çıkaran katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın sunduğu müzik dinletisiyle eğlence ve nostaljik dolu anlar yaşandı.Samimi anların yaşandığı programda yaşlılar, YADEM ekipleriyle bol bol sohbet etti, taleplerini paylaştı.

Etkinlik kapsamında Geyve’de ikamet eden vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle evlerinden alındı ve mesire alanına ulaştırıldı.

Bu kapsamda düzenlenen piknik programıyla YADEM, Geyve Doğançay mesire alanında yaşlı vatandaşlara keyif dolu bir gün yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, YADEM hizmetleri kapsamında Geyve Doğançay’da yaşlılara özel piknik programı düzenledi. Doğayla iç içe düzenlenen etkinlikte yaşlılar keyifli anlar yaşadı, bando ekibi müzik dinletisi sundu, ikramlar yapıldı SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), yaşlı bireyleri sosyal yaşamın merkezinde buluşturmaya devam ediyor.

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