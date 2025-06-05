İstanbul Bakırköy’de yaşayan yaşlı, engelli, hasta ve evden çıkamayan vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi Bakırköy Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz “Evde Berber” hizmetinden faydalandı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, “Evde Berber” hizmeti ile yaşlı, engelli, hasta ve evden çıkamayan vatandaşların yanında oluyor.

Ücretsiz olarak sunulan hizmet kapsamında belediye ekipleri Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların evlerine giderek kadınlara saç kesimi, erkeklere ise saç sakal tıraşı işlemi gerçekleştirdi. Yaşam kolaylaştıran hizmetin yanı sıra Bakırköy Belediyesi ekipleri yaşlı, engelli, hasta ve evden çıkamayan vatandaşların taleplerini dinleyerek bayramlarını kutladı. Verilen hizmetten memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, Bakırköy Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Sunduğumuz hizmetlerle vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Maneviyatımızı birlik ve beraberlikle güçlendireceğiz. Birlik ve beraberlik duygusunun perçinlendiği bayram günlerinde, vatandaşlarımızın yalnız hissetmemesi için ‘Biz buradayız’ diyoruz" dedi.