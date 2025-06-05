Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları yangın ve trafik kazalarına karşı uyardı. 447 personel ve 169 araçla 7/24 görev başında olacak ekipler, bayramda huzur ve güvenlik için hazır.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nı vatandaşların güvenli ve huzurlu geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

İtfaiye Dairesi, 447 personel ve 169 araçla bayram süresince teyakkuzda olacak. Artan araç trafiği, mangal yakımı, kurban kesimi ve açık alan etkinlikleri nedeniyle yangın ve kaza riskine dikkat çeken itfaiye, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

YANGIN VE ELEKTRİK KAZALARINA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Ormanlık ve makilik alanlarda ateş yakılmasının yangın riskini artırdığını vurgulayan itfaiye, rüzgârlı havalarda ateşten kaçınılmasını ve yakılan ateşin tamamen söndürülmesini istedi. Kurban kesimlerinin belediyenin belirlediği denetimli alanlarda yapılmasını öneren yetkililer, bu noktalarda yangın söndürücü bulundurulması ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti. Elektrikli aletlerin güvenli kullanımı, uzatma kablolarının sağlamlığı ve ıslak elle cihazlara dokunulmaması konusunda da uyarılarda bulunuldu.

TRAFİKTE DİKKAT VE 112 UYARISI

Bayram yoğunluğu nedeniyle trafikte hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri takılması ve alkollü araç kullanılmaması gerektiğini hatırlatan itfaiye, araçlarda yangın söndürücü ve ilk yardım kiti bulundurulmasını önerdi. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiği vurgulandı.