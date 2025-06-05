Mardin Milletvekili Muhammed Adak, Kurban Bayramı mesajında Gazze’deki İsrail zulmüne dikkat çekerek, Müslümanların gözyaşı dökmeden bayram kutlayacağı bir dünya için dua etti.MARDİN (İGFA) - Mardin Milletvekili Muhammed Adak, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, İsrail’in Gazze’de 9 aydır sürdürdüğü vahşi katliamlara vurgu yaptı.

“Gazzeli çocuklar ve annelerin silahların gölgesinden kurtularak ümitle bayramlarını kutlayacağı bir zemin hazırlamak, tüm İslam âleminin ve insanlığın ortak görevidir” diyen Adak, Filistin’deki zulmün ve Mescid-i Aksa’nın işgal altında olmasının Müslümanların yüreklerini sızlattığını belirtti.

Rabbimizin vaadinin hak olduğuna olan inancın ve Müslümanların dayanışmayla zafer elde edeceğine dair umudun kendilerine güç verdiğini söyleyen Adak, Kurban Bayramı’nın manevi duyguları pekiştiren, akrabalık, kardeşlik ve komşuluk bağlarını güçlendiren özel bir zaman olduğunu belirterek, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik etti.