Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi MHP’li Meclis Üyesi Gökhan Değirmen 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için partisinden Pazaryeri Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı için başvurusunu yaptı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 2019 yerel seçimlerinde MHP'den Belediye Meclis Üyesi seçilen Gökhan Değirmen, 2024 yerel seçimlerinde bu kez Pazaryeri Belediye Başkanlığı'na talip oldu.

Ankara’da MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’a başvuru evraklarını teslim eden Gökhan Değirmen, “31 Mart 2024 yerel seçimlerinde milliyetçi hareket partisi belediye başkan aday adaylığı başvurumuzu genel başkan yardımcısı sayın Sadir Durmaz bey efendiye başvurumuzu yaptık. İlçemize hayırlı olsun. Allah utandırmasın” ifadesinde bulundu.

1987 doğumlu olan ve Pazaryeri İlçesinde esnaflık yapan Gökhan Değirmen evli ve 2 çocuk babası.