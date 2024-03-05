Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen Okullar Arası Satranç Turnuvası’nda heyecan başladı. KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde; Gölcük’te Öğrenciysen Projesi kapsamında düzenlenen Okullar Arası Satranç Turnuvası başladı. Şirinköy Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan turnuvada, ilçede öğrenim gören öğrenciler hamlelerini konuşturacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in ilk hamlesi ile başlayan turnuvada 295 öğrenci mücadele edecek.

TURNUVAYA ÖĞRENCİLERİN İLGİSİ YOĞUN OLDU

Turnuvanın açılış törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ozan Baş, veliler ve vatandaşlar katıldı.

ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNE YÖNELİK ETKİNLİKLER SÜRECEK

Turnuvanın açılışında konuşan Başkan Sezer, “Satranç turnuvasına, katılım gösteren tüm öğrencilerimize, onları yetiştiren saygıdeğer ailelerine, öğretmenlerimize, Türkiye Satranç Federasyonu yetkililerine, hakemlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin eğitimi ve gelişimini destekleyecek çalışma ve etkinliklerimize aralıksız devam edeceğiz” dedi.

3 GÜN SÜRECEK HEYECAN

Şirinköy Kültür Merkezi’nde 5-6-7 Mart tarihleri arasında sürecek olan turnuvada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri en iyi hamleleri yapmak için stratejilerini konuşturacak. Turnuvada dereceye giren öğrencilere ise ödülleri düzenlenecek tören ile takdim edilecek.