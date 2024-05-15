Sakarya Bike Fest rüzgârı esmeye başladı. Lansman ile başlayan festival, 15-26 Mayıs tarihleri arasında Tour Of Sakarya, MTB Eliminatör Dünya Kupası ve MTB Night Cup yarışları ve konserlerle heyecan zirveye taşınacak. Tüm dünyada canlı yayınlanacak Tour Of yarışlarında şehrin cennet köşelerini milyonlar görecek. Takvimin detayları ise netleşti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünya yıldızlarını ve bisiklet tutkunlarını Sakarya’nın kalbinde buluşturan bisiklet festivaline ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun desteğiyle 2018 yılından bu yana şehirde bir gelenek haline gelen Sakarya Bike Fest’in rüzgârı bir kez daha esecek.

Bike Fest basın toplantısı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirildi. Programa Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Engin Karaçelik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Yarışlar Direktörü Berat Alphan, basın mensupları katıldı.

BÜYÜK HEYECAN BAŞLIYOR

MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası, 2024 MTB Cup (dağ bisikleti), Sakarya MTB Night Cup (gece yarışı) ve Tour of Sakarya yol bisikleti yarışları, büyük bir heyecana sahne olacak.

Dağ parkuru yarışlarında 12 ülkeden 100, yol bisikleti yarışlarında ise (Tour Of) 14 ülkeden 105 yıldız sporcu kupa için pedal çevirecek. Yarışlar 128 ülkede anlık olarak canlı yayınlanacak.

“ORGANİZASYON DAVETİ”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ndeki basın lansmanına katılarak organizasyon planını inceledi, yarışlara ilişkin bilgi aldı.

Bayhan, Sakarya’nın sporun her dalında iddiasını güçlendireceğini ifade ederek, “Başkanımızın tüm misafirlerimize selamı var. Türkiye’nin göğsünü kabartan, spor şehri Sakarya’dasınız. Bisikletin yanı sıra sporun her dalında olan iddiamızı güçlendireceğiz. Tüm sporseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.

“BİSİKLET KÜLTÜRÜNÜ YAŞATAN ŞEHİR…”

Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu ise, “Spor Şehri Sakarya’dayız. Son yıllarda dünyadaki en ünlü yarışmacılar buraya geliyor ve Sakarya'yı dünyaya tanıtıyor. Bu şehir bisiklet kültürünü yaşatan şehirlerin önünde geliyor. Biz bisiklet ailesi olarak Sakarya'nın arkasındayız. Başta vermiş olduğu destekten ötürü Cumhurbaşkanımıza ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HEYECAN TOUR OF İLE BAŞLIYOR

16 Mayıs’ta Prolog Yarışı ile Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden start alacak olan “Tour Of Sakarya” yol bisikleti yarışı şehrin kalbinden geçerek coşkuyu katlayacak.

513 KİLOMETRE DEVAM EDECEK

4 gün, 4 etapta 513,4 km boyunca devam edecek yarışlarda tüm Dünya Serdivan, Adapazarı, Kaynarca ve Karasu’nun eşsiz güzelliğini canlı yayından izleyecek.

Görsel bir şölen niteliğinde olacak Tour Of (yol bisikleti) yarışını dağ bisikleti yarışları takip edecek. Dağ bisikleti yarışları ise Sakarya MTB Cup ile 16 Mayıs’ta start alacak ve 18 Mayıs’taki night cup (gece yarışı) ile devam edecek.

ELİMİNATÖR DÜNYA KUPASI

Sakarya Fest’in en büyük organizasyonu MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası ise 26 Mayıs’ta koşulacak. Dünyanın en iyi pedalları en zorlu arazi şartlarında, şampiyonluk için ter dökecek.

Dünyanın en modern tesislerinden olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi daha önce UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası, Dağ Bisikleti Maraton Serisi, MTB Cup, BMX Supercross Dünya Kupası gibi en prestijli yarışlara ev sahipliği yapmıştı.

İŞTE DETAYLI YARIŞ/ETKİNLİK TAKVİMİ

15 Mayıs

20.00-21.00 Açılış Seremonisi

16 Mayıs

10.00-11.40 Tour of Sakarya Prolog Start

11.45-12.00 Tour of Sakarya Prolog Ödül Töreni

16.00-17.40 Sakarya MTB Cup

17.45-18.00 Sakarya MTB Cup Ödül Töreni

17 Mayıs

10.00-13.05 Tour of Sakarya Etap 1 Start

13.10-13.30 Tour of Sakarya Etap 1 Ödül Töreni

18 Mayıs

10.00-13.35 Tour of Sakarya Etap 2 Start

13.40-14.00 Tour of Sakarya Etap 2 Ödül Töreni

20.00-21.40 Sakarya MTB Night Cup

21.45-22.00 Sakarya MTB Night Cup Ödül Töreni

19 Mayıs

16.00-19.25 Tour of Sakarya Etap 3 Start

19.30-20.00 Tour of Sakarya Etap 3 Ödül Töreni

20.00-20.45 Birkan Polat Show

26 Mayıs

14.15-14.30 Time Trials Women

14.30-14.45 Time Trials Men

14.45-15.15 1/8 Finals Women

15.15-15.45 1/8 Finals Men

16.00-17.00 Finals Women and Men – UCI XCE World Cup

17.15-17.40 Seremoni