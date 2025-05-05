Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, göz alerjileri ile ilgili bilgile verdi.İSTANBUL (İGFA) - Yaz aylarında göz alerjileri genellikle polen alerjisi olarak bilinen mevsimsel ürünler konjonktivitisten ayrılır. Polenler, ağaçlar, çimenler ve çiçekler gibi üreme sürecinde saldığı tozlaşma ürünleridir. Bu polenler rüzgâr tarafından taşındığı için havada yaygın bir şekilde bulunurlar. Polenlere maruz kaldığınızda, esneklik sisteminiz bu maddelere karşı aşırı tepki kabiliyeti ve gözlerinizde oluşan değişikliklere neden olabilir.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay konu hakkında önemli uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu.

Yaz aylarında göz parametrelerinin belirtileri gösterilmiş olabileceğini ifade eden Op. Dr. Atabay, şu hususlara dikkati çekti:

Kaşıntı: Gözlerde yoğun bir sürünme hissi genellikle olayların bir belirtisidir.

Kızarıklık: Gözlerde bozulma ve bozulma görülebilir.

Göz sulanması: Gözlerde artan hayal üretimi ve sulanma meydana gelebilir.

Göz Kapaklarında Şişlik: Göz kapaklarında şişme ve ödem oluşabilir.

Yanma Hissi: Gözlerde yanma veya rahatsızlık hissi ortaya çıkabilir.

Gözlerde Akıntı: Gözlerden yapışkan veya sulu bir akıntı oluşabilir.

Özellikle dışarıda vakit geçirirken yukarıdaki belirtiler ortaya çıkıyorsa, polen alerjisi olasılığının yüksek olduğunu ifade eden Op. Dr. Atabay, tedavi ve yardım için şunları önerdi:

Antihistaminik İlaçlar: Göz alerjilerini tedavi etmek için reçetesiz (reçetesiz) antihistaminik damlalar veya ilaçları kullanabilirsiniz. Bu ürünlerin bazılarını zayıflatabilir.

Göz Damlaları: Gözlerinizdeki kırışıklıkları ve tahrişi azaltmak için doktor tavsiyesiyle alerjiye özgü göz damlalarını kullanabilirsiniz.

Kontakt Lens Kullanımı: Gözlerdeki aralıklar kontakt lens kullanımında zorluklar yaşanabilir. Bu nedenle lens kullanırsanız, lens kullanma döneminde gözlük takmazsınız.

Göz Hijyeni: Gözlerinizi sık sık temizleyebilir, alerjenlerin göz yüzeyinizde bozulmasını engelleyebilir.