Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan bölgelerine ve köylerine anaokulları kazandıran Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 56.Anaokulunu “Narin” adına Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinde açtı.DİYARBAKIR (İGFA) - 21 Ağustos’ta kaybolduğu andan bulunduğu 8 Eylül gününe dek tüm mecralarda Narin’in sesi olan ve ulusal çapta farkındalık yaratmak üzere üstün çaba gösteren Çocuklar Gülsün Diye Derneği Kurucusu ve Başkanı Gülben Ergen, Diyarbakır’a giderek dava sürecinin de takipçisi olmuştu. Narin’i asla unutmayacağını ve unutturmayacağını belirten Gülben Ergen, geçtiğimiz aylarda Narin’in adını yaşatmak üzere Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir anaokulu yapımına da hızla başlandığını duyurmuştu.

İnşaatı hızla tamamlanan anaokulu bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Narin’in doğum gününden bir gün önce Diyarbakırlılar’ın yoğun katılımıyla açıldı.

Diyarbakır’da Hani ve Bismil ilçelerinden sonra dernek olarak açtıkları 3. Anaokulu olduğunu belirten Gülben Ergen, açılışa konuk olarak katılan Rojin Kabaiş’in ailesine ve Cemile Yıldız’a teşekkür etti ve Rojin Kabaiş adına Diyarbakır’da bir anaokulu açmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımız’dan izin alındığını duyururken, Cemile Yıldız’ın merhum çocukları Yağız ve Doğa adına da Ankara’da bir anaokulu açmak için çalışacağını belirtti.

Şht. Uz. Çvş. Muhammed Serttaş İlkokulu’nun bahçesindeyapılan anaokulu açılışına Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, Dernek Başkanı Gülben Ergen, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve devlet protokolü katılım sağladı.Yaklaşık 100 öğrencinin okul öncesi eğitim alabileceği “Çocuklar Gülsün Diye – Narin Anaokulu”, açılış töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlandı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir ve Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Eskişehir, Ordu-Kumru ve Diyarbakır, Denizli, Siirt, Niğde, Kilis, Adana, Osmaniye, Hatay-Kırıkhan, Hatay İskenderun, Adıyaman Gölbaşı, Hatay-Samandağ, Malatya, Adıyaman Kahta ve Şanlıurfa’da anaokulları kazandırdı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, sponsorları ve bağışçılarının desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmak üzere çalışmalarına devam edecek.