21. Gümüşlük Müzik Festivali, sanatseverleri 10 Temmuz – 9 Eylül tarihleri arasında “Taşta”, “Kumda” ve “Suda” temalarıyla, Bodrum’da buluşmaya davet ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından Bosfor Turizm’in ana sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen Gümüşlük Müzik Festivali, dünyaca ünlü konuklarla kapılarını tekrar açıyor. 21. yılında müzikseverleri, unutulmayacak bir programla Bodrum’un yaz akşamlarında usta müzisyen ve sanatçılarla buluşturmaya hazırlanan festival yine dopdolu geçecek…

Piyanist Eren Levendoğlu’nun sanat yönetmenliğinde ve Piyanist Gülsin Onay’ın sanat danışmanlığında sürdürülen festivale bu yıl ülkemizin yanı sıra Macaristan, Portekiz, Fransa, ABD, İngiltere, Rusya, İtalya, Norveç, Bosna Hersek/İspanya ve Hollanda’dan gelecek müzisyenler konuk olacak. 8 hafta sürecek etkinlikler çerçevesinde 3’ü masterclass konseri olmak üzere 20 konser Bodrumlu müzikseverle buluşacak.

“TAŞTA” KLASİK MÜZİK TINILARI

Gümüşlük Müzik Festivali’nin etkileyici mekânı tarihi Taş Ocağı’nda bu yıl “Taşta” başlığı ile 9 muhteşem konser gerçekleşecek. Festivalin açılış konserinde Macar kemancı Kristóf Baráti, genç Türk piyanist Tuna Bilgin’le 25 asırlık tarihi mekânda bir araya gelecek. İlerleyen günlerde Fransız piyanist Caroline Sageman sahnede yerini alacak. Ardından viyolonsel ustası Poyraz Baltacıgil ve Piyanist Cem Esen, Antik Taş Ocağı’nda izleyici karşısına çıkacak. Tarihi mekândaki konserler, Rus viyolonselci Pavel Gomziakov ve Portekizli piyanist Adriano Jordão; Fransız piyanist Olivier Moulin; festivalin önceki konuklarından Rus piyano virtüözü Ilya Itin; İtalyan piyanist Lorenzo Di Bella ve genç Türk piyanist İlyun Bürkev ile Kemancı Elvin Hoxha’nın verecekleri konserlerle devam edecek. Taş Ocağı’ndaki son konserde Devlet Sanatçısı, Piyanist Gülsin Onay, keman sanatçısı oğlu Erkin Onay’la izleyici karşısında olacak ve festivalin kapanış konserini birlikte gerçekleştirecekler.

MASTERCLASS KONSERLERİ “KUMDA”

Gümüşlük Festival Akademisi’nde (GFA) bu yıl iki ayrı dalda üç ustalık sınıfı düzenlenecek. 10 - 16 Temmuz tarihleri arasında ‘Keman’; 21 - 30 Temmuz tarihleri arasında 1. Dönem Piyano ve 5 - 14 Ağustos tarihleri arasında 2. Dönem Piyano Masterclassları genç müzisyenleri bir araya getirecek. Ustalık sınıflarının ardından, sertifika almaya hak kazanan genç müzisyenler, verecekleri konserlerle becerilerini sergileyecekler. 16 Temmuz akşamı GFA Keman masterclass; 30 Temmuz akşamı GFA Piyano masterclass I. dönem ve 13 Ağustos akşamı GFA Piyano masterclass II. dönem öğrenci konseri, Gümüşlük festival merkezindeki Toprak Ev’de gerçekleşecek. Keman masterclassı Kristóf Baráti ve Erkin Onay’ın önderliğinde gerçekleşirken; I. dönem piyano masterclassı Caroline Sageman, Michael Bulychev-Okser ve Gülsin Onay tarafından; II. dönem piyano masterclassı Ilya Itin, Olivier Moulin, Lorenzo Di Bella ve Gülsin Onay tarafından verilecek.

“SUDA” KONSERLERİ YİNE İLGİ ÇEKECEK

Müziğin birçok disiplinine yer veren Gümüşlük Müzik Festivali, her yıl Gümüşlük sahilinde denize sıfır kurulan sahnesine Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden birbirinden ilgi çekici müzisyenlerini davet ediyor. Caz’dan etnik müziğe, deneysel performasyonlardan tekno müziğe kadar geniş bir yelpaze ile daha çok gençleri Gümüşlük sahiline çeken festivalin “Suda” konserlerinin bu yılki programında yine ilginç misafirler var. Gümüşlük’te deniz kenarında yıldızların altında izleyiciyle buluşacak ilk konuk Norveç’ten Mats Eilertsen Trio olacak. Gümüşlük Festival Merkezi’ndeki “Suda” konserleri Çağıl Kaya Sextet’in performansı ile devam edecek. Sonraki konuklar ise Bosna Hersek/İspanya kökenli Miron Rafajlovic; Hollandalı Tineke Postma Aria Group olacak. Bir sonraki gün yine Saksafoncu Tineke Postma bu defa Gitarist Cenk Erdoğan ile festival sahnesinde olacak. Festivalin son günleri yaklaşırken “Suda” konserleri İtalyan piyanist Stefano Battaglia ve Türk saksafoncu Tamer Temel konseriyle son bulacak.

ZEFİRYA KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ’NDE İKİ KONSER

Festivalin destekçileri arasında yer alan Aktur A.Ş, bu yıl müzikseverleri yine Bitez’in engin maviliklerini izlerken müzik dinlemeye davet ediyor. Bu yıl Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek konserlerin ilkinde Portekizli ikili António Silva & Tiago Nunes, izleyiciye unutulmaz bir “Dört El” piyano ziyafeti sunacak. Zefirya’daki ikinci konserde ABD’li piyanist Michael Okser Bulychev, İngiliz kemancı Miriam Davis ve piyano virtüözümüz Gülsin Onay, festival sahnesinde izleyici karşısına çıkacaklar.



ÇOCUK ATÖLYELERİ YİNE DOPDOLU

Gülçin Uslu ve Aslı Altan Şekerci yönetiminde, Festival Sanatçıları Cem Esen ve Poyraz Baltacıgil'in katılımıyla ve ayrıca yine Festival Sanatçıları İlyun Bürkev ve Elvin Hoxha'nın katılımıyla müzik temalı iki ayrı atölye düzenlenecek. Daha sonra bu defa Gamze Daban yönetiminde ve Festival Sanatçısı Miron Rafajlovic'in katılımıyla düzenlenecek müzik temalı atölye yine çocukların ilgisini çekecek. Festival merkezindeki çocuk atölyeleri, Caner ve Tamer Karakaş yönetiminde gerçekleşecek çevre bilinci temalı 3 çocuk atölyesi ile daha renklenecek.

AVRUPA’NIN EN SEÇKİN FESTİVALLERİ ARASINA GİRDİ

Gümüşlük Müzik Festivali, Avrupa’nın en seçkin festivalleri arasında yer almayı sürdürüyor. Festival, bu yıl da Avrupa’nın en seçkin festivalleri, “Remarkable Arts Festival” EFFE 2024 - 2025 etiketiyle onurlandırıldı. AB’nin festivaller organizasyonu EFFE (Europe for Festivals-Festivals for Europe), Avrupa’da 31 ülkede gerçekleşen binlerce festival arasından öne çıkan sanat festivallerini keşfetmek adına profesyoneller ve vatandaşlar için bir festival portalı olarak hizmet veren bir kurum olup temel hedefi, Avrupa’nın sanatsal ve kültürel festivalleri hakkında temel bilgiler sağlayarak Avrupa’da düzenlenen festivallerin fark edilebilirliğini arttırmak ve festivallerin organizasyonu sırasında sanatsal mükemmellik ve yenilik alanındaki trendleri desteklemek