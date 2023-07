Kuşadası’nda açılışından bu yana çağdaş sanatın en yetkin ve seçkin sanatçılarının yapıtlarından oluşan sergilerle etkinliklerini sürdüren Ada Modern Sanat Galerisi, dünyaca ünlü ressam ve grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun ‘Benim Kedilerim’ adlı kişisel resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi olan sanatçının en önemli kedi resimlerinden oluşan sergi, 23 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde açıldığı günden bu yana kenti sanatın usta isimleri ile buluşturan Ada Modern Sanat Galerisi’nin bu ayki konuğu dünyaca ünlü ressam ve grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu oldu. Resimleri dünyanın en önemli dergilerinden The New Yorker ve Forbes’de kapak olan, iki resmi Unicef tarafından kartpostal olarak yayımlanan ve binlercesi dünyanın her yerinde dağıtılan Ekşioğlu’nun en önemli kedi resimlerinden oluşan, ‘Benim Kedilerim’ isimli serginin açılışı için Ada Modern Sanat Galerisi’nde kokteyl düzenlendi. Kokteyle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü, sanatçı Gürbüz Doğan Ekşioğlu, sergi küratörü İbrahim Karaoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı. Bugüne kadar 24’ü uluslararası, 44’ü ulusal olmak üzere 71 bir önemli ödülün sahibi olan sanatçıya ait eserler, 23 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ada Modern Sanat Galerisi Sanat Direktörü ve KUSAV Başkanı Levent Köylü, “Bu seferki sergimiz hepimizin hayatının içerisinde olan, bazen korktuğumuz, bazen çok sevdiğimiz, özel ve gizemli bir canlıya ait. Gürbüz Doğan Ekşioğlu, sadece Türkiye’de değil dünyada da çok değerli bir sanatçı. Dünyayı kedilerin gözünden gören sanatçımızın eserlerine ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz” dedi.

Ressam ve grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu ise “Ada Modern Sanat Galerisi, İstanbul’daki galerilerle yarışacak kadar iyi. Umarım burada çok güzel sergiler açılmaya devam eder. Bundan sonraki sergim kuşlarla ilgili olacak” diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, “Kuşadası hayvan sever bir kent. Kuşadası Belediyesi olarak özellikle sokak hayvanlarının sorunlarıyla çok yakından ilgileniyoruz. Bölgede kedi tedavi merkezi açan ilk belediyeyiz. Bu bağlamda bugün de Ada Modern Sanat Galerisi’nde dünyaca ünlü bir sanatçının eserlerinden oluşan kedilerle ilgili bir sergiye ev sahipliği yapmak bize büyük bir gurur yaşattı” dedi.

“En çok kedi resmi çizen sanatçımız’

Serginin küratörü İbrahim Karaoğlu da sergiye ilişkin oluşturduğu manifestosunda, “Gürbüz Doğan Ekşioğlu, en çok kedi resmi çizen ressamlarımızdandır. Kendine özgü resimsel bir dille kendi biçemini oluşturmuş 40 yıllı aşan yaratı serüveninde, evrensel bir kimlikle kendini biriktirmiş ender sanatçılarımızdan biridir. Yaşamın en tuhaf, zıvanadan çıkmış, ironik , gülünç, umursanmaz yanlarını da ömrümüzün ağrıyan kıyısında biriken onulmazlarımıza da kendi vizöründen bakarak alegorili bir atmosferle yansıtan yetkin bir sanatçıdır. Belçika’nın Kruishoutem kentinde bulunan ve Avrupa’nın en önemli sanat merkezlerinden biri olan Avrupa Karikatür Merkezi ECC’de, Ankara, İstanbul, Antalya, Eskişehir ve Mersin’de binlerce kişinin beğeniyle izlediği sergiyi siz de çok seveceksiniz” ifadelerini kullandı.