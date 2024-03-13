İnegöl Belediyesi’nin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Hafız Habip Deveci İshakpaşa Camisinde cemaat ile buluştu. Teravih namazı çıkışında İnegöl Belediyesi tatlı ikramı yaparken, Belediye Başkanı Alper Taban da vatandaşlarla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in ruhuna uygun ramazan etkinlikleriyle bu mübarek ayın maneviyatını yansıtan programlar düzenleyen İnegöl Belediyesi, sesi ve tilavetiyle gönülleri okşayan hafızları ağırlıyor. Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih programları kapsamında Salı akşamı Hafız Habip Deveci İnegöllülerle buluştu.

İshakpaşa Camisinde akşam namazı sonrası başlayan Kuran-ı Kerim tilavetine, vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Hem bölgede ikamet eden vatandaşlar hem de pek çok farklı mahalleden vatandaşlar Hafız Habip Deveci’yi dinlemek üzere camiye akın etti. Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı Kuran-ı Kerim tilaveti programı sonrası, teravih namazını da yine Hafız Habip Deveci kıldırdı.

BAŞKAN TABAN VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Gönülleri mest eden program çıkışında İnegöl Belediyesi tarafından cemaate tatlı ikramları da yapıldı. Başkan Alper Taban da beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile meclis üyeleriyle beraber teravih namazını İshakpaşa Camisinde kıldı. Taban, namaz sonrası camide vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.