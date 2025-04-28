Bursa'da, Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nin (HAGEL) Gürsu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen aylık encümen toplantısı yapıldı.BURSA (İGFA) - Toplantıya, HAGEL Birinci Başkanvekili olan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık başkanlık ederken, birlik encümen üyeleri de hazır bulundu.

GÜRSU’DAKİ YENİ ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantı kapsamında HAGEL'in güncel çalışmaları değerlendirilirken, Gürsu ilçesinde hayvancılık alanında atılabilecek yeni adımlar üzerine fikir alışverişi yapıldı.Özellikle kırsal kalkınmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi ve yerel üreticilerin desteklenmesi konuları masaya yatırıldı.

HAGEL HAKKINDA

Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL), Bursa genelinde hayvancılığı geliştirmek amacıyla kurulmuş bir birlik. Birlik, tarım makinelerinden eğitim faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet vererek, kırsal üreticilerin hem ekonomik hem de teknik açıdan desteklenmesini amaçlıyor. HAGEL, yerel üretimin güçlendirilmesi ve kırsalda yaşamın sürdürülebilir hale gelmesine önemli katkılar sunuyor.