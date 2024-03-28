AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank, Arkas Spor’u finalde 3-1 yenerek şampiyon oldu. 2022-23 Sezonunda da kupaya uzanan Halkın Efeleri, üst üste ikinci, toplamda dokuzuncu kez kupayı müzesine götürmenin mutluluğunu yaşadı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl lig ve Avrupa’da başarılı sonuçlara imza atan Türk erkek voleybolunun köklü kulüplerinden Halkbank, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde karşılaştığı güçlü rakibi Arkas Spor’u 4 set sonunda 3-1 mağlup ederek, şampiyon oldu. Arkas Spor karşısında etkili bir oyun sergileyen Halkın Efeleri, son şampiyon unvanıyla çıktığı salondan yine şampiyon olarak ayrıldı. Maçın en değerli oyuncusu da Halkbank'ın pasör çaprazı mevkiinde oynayan Hollandalı yıldızı Nimir Abdelaziz oldu.

30. ŞAMPİYON HALKBANK

1988-1989 sezonundan itibaren düzenlenmeye başlanan dev organizasyonun Bursa’da yapılan 30’uncu finalinde güçlü rakibini mağlup eden Halkın Efeleri, kupayı dokuzuncu kez müzesine götürerek büyük bir başarıya imza attı.

REKOR HALKBANK’IN

1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2017-2018, 2022-2023 sezonlarında 8 kez şampiyon olarak, “Kupayı en fazla kazanan takım” unvanını elinde bulunduran Halkbank böylece 2023-2024 sezonunda da şampiyonluk ipini göğüsleyerek bir kez daha kendi rekorunu kırdı.