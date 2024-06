Atlantis Yapım’ın organize ettiği Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri’nde dün akşam sahnede Emir Can İğrek fırtınası esti.İSTANBUL (İGFA) - Bu yılın en çok konser veren isimlerinin başında gelen Emir Can İğrek son dönemde çıkardığı her şarkısı ile listelerde fırtınalar estirdi. Listelerdeki başarısını sahnelerde de devam ettiren İğrek geniş hayran kitlesiyle konserlerde buluşmaya devam ediyor. Emir Can İğrek dün akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenlerine en sevilen şarkıları ve enerji dolu sahne performansı ile unutulmaz bir gece yaşattı.

Duygusal ve samimi şarkıları ile hayranlarının kalbine dokunmayı başaran İğrek "Harbiye atmosferi başka bir atmosfer. Bugün dinleyenlerimiz için bir bayram günü gibi. Sabah erken saatlerden beri buralarda bekleyen, pankartlar dövizler hazırlayan dinleyicilerime teşekkür ederim." diyerek başladığı konseri alkışlar eşliğinde bitirdi.