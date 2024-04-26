İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Yenimuhacir Belediye Başkanı’nın misafiri oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hasan Akgün, Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral’ın misafiri oldu.

Keşan Belediyesi’ni ziyaretinin ardından Yenimuhacir’e giden ve burada Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral’ın misafiri olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Belediye Meclis Üyeleri Tarık Erdoğan, Murat Erşah ve Fatih Çınar ile Büyükçekmece Belediyesi Basın Danışmanı Ümit Ersoy’da Kıral’ı ziyaret ederek, yeni dönemde başarılar diledi.

Kıral, Akgün ve heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Tecrübelerinden faydalanacağımız Büyükçekemece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e ben de yeni döneminde başarılar diliyorum.”