Hasan Dinçer; "Biz bu yola doğduğumuz ve doyduğumuz kente hizmet için çıktık. Bu yaşımıza kadar siyasetten uzak durduk. Ayrıştırmadan, uzlaşmacı bir yönetim anlayışına sahip olacağız. Önceliğimiz, deprem bölgesinde yer alan Efeler'de kentsel dönüşüm ve depreme dirençli kent yaratmak. Ger çalışmayı sizlerle birlikte ortak akıl ile yapacağız."

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Keriman Yılmaz; "Öncelikle Adaylığınız hayırlı olsun. Bu dönem yoğun bir siyasi çalışma var. Biz STK'lar ile yerel yönetimler birlikte çalışıyoruz. Birlikte çalışmalarımızı sürdürmekten büyük mutluluk duyarız. Bu yıl 15. Kuruluş yılımız, bu yıl derneğimizi daha öne çıkaracak projeler olacak. Desteklerin fazla olmasını istiyoruz. Gençlik örgütümüz var, işsizlikle sınanan bir gençlik var. Gençlerimizin elinden tutulması gerekir. İstihdamını sağlayacak projeler olmalı. Belediyeler ulaşılabilir olmalı. Kültür merkezi eksiğimiz var, salon bulamıyoruz. Ulaşım taleplerimiz oluyor, tanınır olmak için desteklenmek istiyor. Yurt projesi olmalı. Fikirde birleşme önemli."

Demokrat Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Hasan Dinçer; "Kapımız herkese açık olacak. Mobil ağız ve diş sağlığı merkezi, yaşlı bakım merkezi, engelli gündüz bakım, sosyal donatılar, konferans salonları projelerimiz şimdi aklımıza gelenler. Gençler bizim geleceğimiz, onlar için, onlarla birlikte yürüteceğimiz projeler var. Hep birlikte, ortak akıl ile belediyeyi yöneteceğiz."