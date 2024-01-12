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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz’da mezarlık alanları ve eğitim kurumlarının eksiklerini gidermek amacıyla hizmetlerine devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Arsuz ilçesi Kışla Mahallesi’nde yer alan mezarlık alana sac çatılı cenaze namazı kılma yeri yapıldı. İçerisine musalla taşının yapıldığı ve zemininin ise parke taşıyla döşendiği alan; vatandaşların her mevsim kullanabilecekleri korunaklı ve elverişli bir duruma getirildi.

Ayrıca eğitim kurumlarına bakım ve onarım desteklerine devam eden Büyükşehir ekipleri, Karaağaç Mahallesi Akdeniz Ortaokulunda eğitime destek çalışmaları kapsamında iç cephe boyasını yenileme işlemini gerçekleştirerek öğrencilere daha sağlıklı ve daha renkli bir öğrenim ortamı oluşturdu.

Toplumun farklı talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarına da devam edeceklerini aktaran HBB yetkilileri, mezarlık alanlarıyla eğitim kurumlarına yönelik bakım ve onarım destekleriyle vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam edeceklerini ifade etti.