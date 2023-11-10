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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata veda etmesinin 85. yıldönümü sebebiyle Hatay’da anma töreni yapıldı.HATAY (İGFA) - Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen tören anıta çelenk sunumuyla başladı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın çelenk sunumunun ardından Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05’te siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Akabinde askeri bando eşliğinde İstiklal Marşının okunmasıyla gönderdeki bayraklar yarıya indirildi.

Tören, Hatay Valisi Masatlı’nın anıt şeref defterini imzalaması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla son buldu.

Gerçekleştirilen törene; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, il milletvekilleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Aynı zamanda Kisecik Mahallesi mevkisinde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi yerleşkesinde de bir anma töreni gerçekleştirildi. Buradaki törene HBB Başkanı Savaş’ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, bürokratlar ve personellerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.