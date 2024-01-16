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Hatay Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarında yürüttüğü altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra farklı kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere de ivedilikle cevap veriyor.HATAY (İGFA) - Özellikle eğitim kurumlardan gelen taleplere hassasiyet gösteren Hatay Büyükşehir Belediyesi, son olarak İskenderun ilçesi Dr. Gani Bahadırlı 75. Yıl Anaokulunda yenileme çalışmaları yaptı.

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Dr. Gani Bahadırlı 75. Yıl Anaokulu binasının dış cephe ve çevre duvar boyamasını gerçekleştirdi.

Anaokulunu renklendirerek modern ve estetik bir görünüme kavuşturduklarını ileten Büyükşehir yetkilileri, öğrencilerin daha sağlıklı bir eğitim ve öğretim ortamına sahip olmalarına katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.