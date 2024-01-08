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Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım ağlarını güçlendirmek amacıyla hafta sonları da çalışmalarına titizlik ve kararlılıkla devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, şehrin dört bir yanındaki vatandaşların daha kaliteli ve daha konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için yol yapım ve bakım çalışmalarını ara vermeden özveriyle gerçekleştiriyor.

Büyükşehir ekipleri; Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde beton asfalt öncesi PMT serimi ve Muhlisali Mahallesi'nde altyapı çalışmalarından dolayı yıpranmış yollarda da bakım ve onarım işlemlerini sürdürüyor.

Heyelan, çamur, çukur ve bozuk olan yollarda hafta sonları dahi sahada çalışmalarına devam ettiklerini aktaran HBB yetkilileri, hem kırsal alanlarda hem şehir merkezlerinde yaşamını sürdüren vatandaşların ihtiyaçlarına ve yardımlarına da koşmaya devam ettiklerini belirtti.