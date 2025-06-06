Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın korumasındaki çocuklara Hatay Serinyol’da düzenlenen “DeFacto Bayram Şenliği” ile Kurban Bayramı coşkusu yaşatılırken, miniklere de bayramlık kıyafetler hediye edildi.HATAY (İGFA) - DeFacto, 2023 deprem felaketinin ardından sürdürdüğü sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle Hatay Serinyol’da düzenlenen “DeFacto Bayram Şenliği”nde, Bakanlık koruması altındaki çocuklar geleneksel oyunlar, yüz boyama, palyaço, sihirbaz ve jonglör gösterileriyle keyifli bir gün geçirdi. DeFacto Gönüllüleri’nin aktif rol aldığı etkinlikte, çocuklara bayramlık kıyafetler hediye edildi.

DeFacto Mağazacılık ve Pazarlama Genel Müdürü Barış Sönmez, depremin ilk gününden bu yana bölgede olduklarını belirterek, "Bakanlıkla iş birliği yaparak çocukların bir yıllık giyim ihtiyacını karşıladık. ‘Üretim Hiç Durmasın’ projemizle tedarikçilere destek verdik, istihdamı artırdık. Çocukların yüzündeki mutluluk, çalışmalarımızın en güzel yansıması. Bölgenin kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hatay İl Müdürü Süleyman Yıldırım ise, bu tür etkinliklerin, çocukların iyileşme sürecine katkı sağladığını belirterek, "DeFacto’nun katkıları, devlet-özel sektör iş birliğinin önemini gösteriyor. 2025 Aile Yılı’nda çocukların gelişimine yönelik projeler daha da kıymetli” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.