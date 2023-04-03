Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay’da üç ayrı bölgeye kurulan konteyner kentlerden, 112 konteynerlik Umuda Koşanlar Bursa Uluçınar Kentinde yaşam başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hatay’da yaşam normale dönene kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Türkiye’yi yasa boğan, 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremlerin ikinci haftasında Hatay’da görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaraları sarmaya devam ediyor.

Hatay’da üstlendiği üç ana görevden biri de konteyner kentler kurulumu olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ayrı bölgede 110 bin metrekare alana toplam 2 bin konteynerlik yaşam alanları oluşturuyor.

Özellikle depremzedelerin çadırlardan konteyner kentlere bir an önce geçebilmesi için çalışmalara hız veren Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla konteyner kentlerde sağlık ocağı, ibadethane, berber, çocuk oyun alanları, örgün eğitimi devam ettirebilecekleri çok amaçlı çadırlar, yemekhane ve çamaşırhane gibi sosyal yaşam alanları da oluşturuyor.

ULUÇINAR’DA YAŞAM BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi, STK’lar ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla sağlanan konteynerlerden 112’sinin yer aldığı Umuda Koşanlar Bursa Uluçınar kentinde çalışmalar tamamlandı. Alanda sert zemin uygulamasıyla ilgili son rötuşlar yapılırken, konteynerler, depremzedelerin yerleştirilmesi için AFAD’a teslim edildi. Çadırlarda kalan depremzedelerin bir an öce daha sağlıklı alanlara geçmesi için acele eden AFAD, Uluçınar kentinde kalacak depremzedeleri sms’le bilgilendirdi. Daha sonra bölgeye gelen afetzedeler, kayıt işlemini tamamlayarak, yeni geçici konutlarının sahibi oldu.

ULUDAĞ’DA KURULUM BİTTİ

Bu arada Büyükşehir Belediyesi’nin Çilek Mobilya katkılarıyla oluşturduğu Uludağ Konteyner Kenti’nde de 500 konteynerin kurulumu tamamlandı. Elektrik bağlantılarının devam ettiği bu alan da sert zemin uygulaması bittikten sonra afetzedelere ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi’nin 879 konteyner ile Hatay’a kazandırdığı en büyük geçici barınma alanı olan Bursa Konteyner Kenti’nde de kurulumlar hızla devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sık sık Hatay’a giderek çalışmaları yerinden takip ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu 3 ayrı konteyner kenti de gezip, yetkililerden bilgi alan Başkan Aktaş, “İlk bölgede artık yaşam başlıyor. AFAD depremzedeleri yerleştiriyor. Diğer bölgelerde de kurulumlar devam ediyor. Kimsenin şüphesi olmasın. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay’da yaşam normale dönene kadar canla başla çalışacağız” dedi.